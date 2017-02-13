كشفت سفارة خادم الحرمين الشريفين في المملكة المغربية، عن مباشرتها 700 قضية ابتزاز عبر وسائل التواصل الاجتماعي، خلال 6 أشهر، تعرض لها المواطنون السعوديون في المملكة المغربية الذين يصل عددهم الرسمي إلى 571 أسرة.
وقال رئيس قسم شؤون السعوديين في سفارة المملكة بالمغرب آلاء الصبان، إن السعوديين المقيمين في المغرب يتعرضون للابتزاز والسرقة بصورة شبه يومية وتباشر السفارة تلك القضايا.
وأضاف أن الابتزاز يكون عبر وسائل التواصل الاجتماعي باستخدام الصور، وأنه خلال الأشهر الستة الماضية بلغت أعداد هذه القضايا 700 قضية ابتزاز..بحسب مزمز
وقال الصبان إن عدد المقيمين السعوديين رسميًّا في المغرب مع أسرهم يبلغ 571 أسرة.
وأضاف آلاء الصبان أنه يوجد عدد من الطلبة السعوديين لكنهم قليلون جدًّا لمرحلة البكالوريوس فقط. أما الماجستير والدكتوراه فمغلقتان بحكم الأمر الذي صدر بإلغاء الدراسات العليا في الدول العربية.
ويبلغ عدد السعوديين في الجامعات المغربية قرابة 30 طالبًا وطالبة من أبناء السعوديين المقيمين هناك، وبعضهم في الدراسات العليا.
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