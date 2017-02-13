على وقع الأمطار المتفرقة التي شهدتها الرياض مساء اليوم نستعرض صورًا حصرية لأمطار هطلت على العاصمة قبل 41 عامًا، تُنشر لأول مرة من أرشيف الباحث عبدالله العمراني، أظهرت الكميات الغزيرة التي امتلأت معها شوارع الرياض في تلك الأيام؛ ما اضطر بعض السائقين للتوقف لمحاولة إصلاح مركباتهم بسبب دخول مياه الأمطار إليها.
وقال الباحث العمراني في مثل هذا اليوم من عام ١٣٩٧هـ، الموافق ١٩٧٧م، هطلت أمطار غزيرة جدًّا على مدينة الرياض، بدأت من بعد صلاة العصر حتى منتصف الليل؛ فتحولت شوارعها إلى بحيرات وأنهار، تسبح فيها السيارات، التي أخذت تسير ببطء وهدوء تام.. وعلى الرغم مما سببته هذه المياه من مضايقات وازدحام في الطرقات إلا أن الجميع كان فرحًا بهذا الخير المنهمر من السماء؛ إذ كانت البسمة تعلو وجوه الجميع بحسب صحيفة سبق.
- صور: أمطار الرياض وشوارعها قبل 41 عامًا
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