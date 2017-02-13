عبر تراجع مفاجئ عن تأكيده السابق بسعودية جزيرتي” تيران وصنافير” قال محمد حسني مبارك، الاحد 12 فبراير، إن الجزيرتين مصرية هو أنا أقول كلام ضد المحكمة!
وقال مبارك في تسجيل صوتي بثه موقع “مصراوي” فيما يخص الجزيرتين المحكمة قالت إيه !.. وأضاف ”لن اقول كلامًا ضد المحكمة.. المحكمة أدرى مني”. وكانت المحكمة الإدارية العليا في مصر ايدت بطلان اتفاقية نقل تبعية “تيران وصنافير” إلى السعودية. وخاطب مبارك المصريين في الذكرى السادسة لتنحيه عن الحكم، قائلا:” كل سنة وانتوا طيبين وأتمنالكم كل خير”. وأضاف “أتمنى للشعب المصري كل خير”.
هذا وكان حسني مبارك أكد العام الماضي أن جزيرتي “تيران وصنافير” تتبعان السيادة السعودية، وذلك خلال استجوابه من قبل “أجهزة سيادية” في مستشفى المعادي بالقاهرة.
وبحسب صحيفة اليوم السابع، السبت 14 يناير، عن النائب مصطفى بكري أن “الأجهزة السيادية المصرية، ما كان لها أن توقع على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية إلا بعد بحث ودراسة، وصل لحد إرسال الرئيس السيسى أحد رؤساء الأجهزة الأمنية المصرية للرئيس الأسبق حسني مبارك فى مستشفى المعادى العسكري، ليسأله عن تبعية الجزيرتين، وهو ما رد عليه مبارك أنهما تابعتان للسعودية”