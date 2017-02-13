عرف عن الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” إقباله على تناول الوجبات السريعة بمختلف أنواعها، والتقطت له بعض الصور وهو يتناول أحياناً منتجات دجاج “كنتاكي” وأحياناً أخرى “ماكدونالدز” او “دومينوز بيتزا” رغم أن عمره بلغ 70 عاماً.
ووفقاً لتقرير نشرته “ميرور”، فإن تفضيل “ترامب” لتناول الوجبات السريعة ربما يرجع إلى كونه كان رجل أعمال بارزا ونجما معروفا في الأوساط الأمريكية ثم سياسياً على رأس الحكم، وهي أمور تتطلب منه وقتاً طويلا يأتي أحياناً على حساب الانتظام في الوجبات المعتادة.
وفي سياق متصل، فإن رغبة “ترامب” في تناول الوجبات السريعة ناجمة أيضاً عن “نظافتها المفترضة” حيث أعرب في أحد تصريحاته لـ”سي إن إن” عن كراهيته للجراثيم بالإضافة إلى أنها أصبحت جزءاً من عاداته اليومية.
وعلق “ترامب” على الوجبات السريعة قائلا: “إنني نظيف للغاية، وأحب النظافة وأعتقد أنه من الأفضل تناول مثل هذه الوجبات عن الذهاب إلى مكان ما دون معرفة من أين يأتي الطعام المقدم به، كما أرى أنها بمثابة طعام جيد”.
وتحدثت “نيويورك تايمز” في مقال عن أن “ترامب” يمثل “رئيس الوجبات السريعة لأمريكا” ولعب عشقه لمنتجات “ماكدونالدز” و”دومينوز بيتزا” دوراً في حملته الانتخابية التي تركزت على سوق العمل والوظائف.
ومن الضروري التأكيد على أن “ترامب” لا يعتمد بشكل كامل على الوجبات السريعة، فهو يتناول بالطبع وجبات غذائية بحسب إرشادات مطبخ البيت الأبيض بحسب موقع أرقام.
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