جاء أمر القيادة في يوم الأربعاء الموافق 3 ربيع الثاني لعام 1438هـ بقيام عملية نوعية قبالة حدود نجران للهجوم على موقع الحوثيين من أجل تأمينها بسبب موقعها الاستراتيجي ، وانطلاق قذائفهم منها على مدينة نجران.
وشارك في هذه العملية أبطال اللواء الرابع بقيادة البطل النقيب مشاري المطيري، حيث تم الهجوم على الموقع والاشتباك مع قوات العدو، وسطر الأبطال أروع البطولات في هذه المعركة..بحسب مزمز
وكبد الأبطال في هذه المعركة التي استمرت لساعات طويلة أكثر من 47 قتيلاً من الأعداء ومن ضمنهم قائدهم. وجاءت آخر مقولة للشهيد نايف المويعزي : “لم أترك أهلي في وسط المملكة بل جئت أدافع واقاتل عن كل شبر من بلاد الحرمين).
أسماء المشاركين في المعركة:
الشهيد / نايف المويعزي.
الشهيد/ ظافر الشهراني.
الشهيد / عبدالله الحاتمي.
الشهيد / محمد الجابري.
الشهيد / محمد الحريصي.
النقيب/ مشعل المطيري.
البطل / الشريف محمد العبدلي.
البطل/ سليمان الجزمي.
البطل/ على بالخير الشهري.
البطل/ فايز المالكي.
البطل/ على العسيري.
البطل/ ماجد على الشهري.
البطل/ محمد العصيمي.