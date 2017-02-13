شهد المهرجان الوطني للتراث والثقافة “جنادرية 31” مساء أمس (الأحد)، سقوط أمطار متوسطة، فيما أهدت هيئة الهلال الأحمر مظلات وقائية لزوار المهرجان..بحسب مزمز
بدورها، وفرت فرق الحرس الوطني “باصات” لإخلاء زوار المعرض إلى مواقف السيارات سريعًا؛ بسبب تأثر أرضية المعرض بالأمطار.
- صور: أمطار الرياض وشوارعها قبل 41 عامًا
- بعدما أكد سعودية جزيرتي تيران وصنافير.. مبارك يتراجع عن أقواله: المحكمة قالت إيه -فيديو
- فيديو: في عملية نوعية.. الجيش السعودي يكبد الحوثيين عشرات القتلى
- صور: الأمطار تداهم زوار الجنادرية.. والحرس الوطني يوفر حافلات لنقلهم إلى سياراتهم
- محمد بن راشد: بقيادة الملك سلمان سيحقق مجلس التعاون في 4 سنوات مثل ما حُقق في عقود -فيديو
- صور: مناظر خلابة بالدوادمي بعد تساقط البرد
- خبير أمريكي: نصائح الأمير محمد بن نايف لنا ساعدت في حماية أرواح الأمريكيين
- داعية يشيد بالعالمة السعودية غادة المطيري.. ومعلقون: تبا لعلمها أين حجابها؟
- تكليف هيئة الزكاة بإدارة الضرائب خلال السنوات المقبلة
- تحالف بين 3 قطاعات لإنشاء 100 مدرسة عالمية بالمملكة بتكلفة 5 مليارات ريال