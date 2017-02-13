استبعدت شركة الطيران الأميركية، يونايتد أيرلاينز، قائدة طائرة قبل الإقلاع، وذلك بعد أن صعدت إلى الطائرة بملابس مدنية وأبلغت الركاب عبر نظام الاتصال الداخلي بأن كلا من دونالد ترامب وهيلاري كلينتون كاذبان وأنها في طريقها للطلاق من زوجها.
ولم تحدد شركة الطيران، هوية قائدة الطائرة أو تدلي أي تعليق إضافي بخلاف بيان سابق اعتذرت فيه للركاب الذين غادر كثيرون منهم الطائرة خوفا على سلامتهم.
من جهتهم، أكد الركاب أن الطائرة أقلعت في رحلتها من أوستن بولاية تكساس إلى سان فرانسيسكو بقائد جديد بعد تأخير لنحو 90 دقيقة.
وأشارت راكبة تدعى بام أونيل، إلى أنه “لدى هبوط الطائرة في سان فرانسيسكو “حضرت (قائدة الطائرة) بزي مدني وطلبت منا المشاركة في تصويت لترى إن كان عليها تغيير ملابسها إلى الزي الرسمي أم تقود الطائرة كما هي.”
وأضافت أنها ”بدأت بالقول بأنها لم تصوت لأي من ترامب أو كلينتون لأنهما كاذبان” بحسب صحيفة المواطن.
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