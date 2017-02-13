أكد خبراء اقتصاد الأحد، أن عدم توقيع الكويت على اتفاقية ضريبة القيمة المضافة سيؤدي إلى المعاملة بالمثل من قبل باقي الدول الخليجية.
وقال مستشار في مجال الضرائب، إن عدم تطبيق الكويت للاتفاقية الموحدة للقيمة المضافة قد يجبر الدول الخليجية على فرض تلك الضريبة على واردات المنتجات الكويتية، على أن تبقى المنتجات المصدرة من الدول الخليجية إلى الكويت دون تغيير، لأن الضريبة فرضت عليها سابقا.
وأشار محامٍ إلى أن الاتفاقات التي توقع عليها البلدان تعد إلزامية فقط على الدول الموقعة، ولن تلزم الدول الخليجية غير الموقعة بما ورد في الاتفاقية، وسيتم التعامل معها في هذا الشأن الضريبي مثل الدول غير الخليجية
وأضافت مصادر أن من أسباب عدم توقيع الكويت على الاتفاقية، تعارضها مع أنظمتها الداخلية، وذلك لأن لكويت تمنح بطاقات لمواطنيها للحصول على دعم المواد الأساسية، وهو ما قد يتعارض مع بنود الاتفاقية، وذلك وفقا لما ذكرت “اخبار 24”.
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