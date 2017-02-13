تداول مغردو مواقع التواصل الاجتماعي صوراً لمناظر خلابة تشكَّلت بعد تساقط البرد، الأحد، على غرب البجادية بمحافظة الدوادمي في منطقة الرياض..بحسب مزمز
وأظهرت الصور البرد وهو يُغطي مساحات واسعة من الأرض، مُشكِّلاً مناظر جذابة توجَّه على إثرها العديد من المواطنين إلى الأماكن المحيطة للاستمتاع بهذه المناظر الخلابة.
- صور: أمطار الرياض وشوارعها قبل 41 عامًا
- بعدما أكد سعودية جزيرتي تيران وصنافير.. مبارك يتراجع عن أقواله: المحكمة قالت إيه -فيديو
- فيديو: في عملية نوعية.. الجيش السعودي يكبد الحوثيين عشرات القتلى
- صور: الأمطار تداهم زوار الجنادرية.. والحرس الوطني يوفر حافلات لنقلهم إلى سياراتهم
- محمد بن راشد: بقيادة الملك سلمان سيحقق مجلس التعاون في 4 سنوات مثل ما حُقق في عقود -فيديو
- صور: مناظر خلابة بالدوادمي بعد تساقط البرد
- خبير أمريكي: نصائح الأمير محمد بن نايف لنا ساعدت في حماية أرواح الأمريكيين
- داعية يشيد بالعالمة السعودية غادة المطيري.. ومعلقون: تبا لعلمها أين حجابها؟
- تكليف هيئة الزكاة بإدارة الضرائب خلال السنوات المقبلة
- تحالف بين 3 قطاعات لإنشاء 100 مدرسة عالمية بالمملكة بتكلفة 5 مليارات ريال