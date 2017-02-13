قالت الأميرة ريما بنت بندر نائبة الرئيس العام للرئاسة العامة لشؤون الرياضة للمرأة أن السعودية ستمنح رخصاً لافتتاح صالات رياضية نسائية في كافة أنحاء السعودية بنهاية فبراير لانقاص الوزن واللياقة البدنية فقط.
وقالت صحيفة “سعودي جازيت: التي نشرت التقرير أن المملكة تتجه لإنشاء صالات رياضية نسائية في كافة أنحاء المملكة تركز فقط على انشطة التخسيس كالسباحة والجري وبناء الأجسام.
وذكرت “جازيت” التي تمرر السعودية من خلالها بعض الرسائل للرأي العام الدولي من خلالها، أن مسؤولاً كبيراً صرح أن السلطات المسؤولة تخطط لمنح تراخيص لهذه النوعية من الصالات الرياضية النسائية بنهاية شهر فبراير الجاري .
وأضافت الأميرة ريما بنت بندر :”إن الهدف هو فتح صالات رياضية نسائية في كل منطقة وحي طوال البلاد ، علماً بان رخص الصالات ستركز حصرياً على أنشطة التخسيس واللياقة مثل السباحة والجري وبناء الاجسام “.
وأضافت أن المؤسسات التي تقدم انشطة منافسة مثل “كرة القدم والطائرة والسلة وكرة المضرب “التنس ” لن تمنح تراخيص” وأشارت أن ثلاث وزارات – العمل والتنمية الاجتماعية والبلدية والشؤون القروية والتجارة سيشتركون في عملية اصدار التراخيص.
بخصوص الاستثمار قالت الأميرة إن الهيئة تبحث عن رجال أعمال مناسبين.
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