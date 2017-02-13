تفاعلت جماهير نادي النصر، الأحد، مع التغريدة التي نشرها نائب رئيس النادي السابق عبدالله العمراني، على حسابه والتي طالب فيها بإشراك اللاعب عوض خميس في المباريات، رغم توقيعه عقدا مع الهلال.
وأكد العمراني أن النصر مقبل على منافسات مهمة يحتاج فيها للاعب، متمنياً في تغريدة على “تويتر” أن يُستفاد منه حتى نهاية عقده.
وأضاف أنه سيلعب بجدية، بصرف النظر عن توقيعه للهلال، وفق ما وعد به اللاعب نفسه، بالإخلاص للنصر طوال الفترة المتبقية من العقد.
واختلفت آراء جماهير الفريق، فالمؤيدون يرون أن الفريق يحتاج اللاعب في مركز الظهير الأيسر، خاصة بعد إصابة شايع شراحيلي، فيما رفض آخرون، بعدما أعلن العمراني ذلك على الملأ، مع تأكيدهم على رفض مشاركة اللاعب، بعد توقيعه للهلال في هذه الفترة الحرجة.
وبحسب صحيفة أخبار 24 طالبت جماهير النصر الرافضة لاقتراح العمراني بسحب عضويته، متهمين إياه بمحاولة التشويش على عمل الإدارة، والتي كانت قد اتفقت مع الجهاز الفني على إبعاد “عوض” عن التدريبات الجماعية وإلزامه بالتدريبات الانفرادية، حتى نهاية عقده.
أتمنى من الجهاز الفني والإداري بالنصر أن يستفيد من عوض خميس حتى نهاية عقده فعوض الصمله ليس كأي لاعب فعطاءه لن يقف على تجديد عقد من عدمه،،