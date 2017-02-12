أكد الخبير الأمريكي الدكتور ديفيد وينبيرغ، أن نصائح ولي العهد الأمير محمد بن نايف ساعدت في حماية أرواح مواطنين أمريكيين، مشيرًا إلى اعتقاده أن بلاده ستدعم المملكة في حربها ضد الحوثيين.
وأوضح “وينبيرغ” المستشار السابق لمجلس النواب الأمريكي، والباحث في الخارجية الأمريكية سابقًا، أن جائزة التميز من وكالة الاستخبارات الأمريكية التي تسلمها ولي العهد، هي بمثابة تقدير لجهوده المبذولة في العمل ضد “القاعدة”، ونصائحه التي ساعدت في حماية أرواح المواطنين الأمريكيين.
وأضاف بحسب “الرياض” أن هناك تعاطفًا كبيرًا من المسؤولين الأمريكيين مع المدنيين والعسكريين السعوديين الذين يتعرضون للهجمات الإرهابية على الحدود اليمنية، وأنه يعتقد أن بلاده ستذهب بعيدًا في دعمها للمملكة في حربها ضد الحوثيين، وميليشيات إيران الأخرى.
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