أظهرت بيانات حكومية أميركية رقما قياسيا جديدا لعدد الأميركيين الذين تخلوا عن جنسيتهم الأميركية مؤخرا، ومنهم وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون.
وبلغ عدد الأميركيين الذين تنازلوا عن جنسيتهم 5411 شخصا العام الماضي، بزيادة نسبتها 26 في المئة عن العام 2015، وفقا لما ورد في القائمة التي نشرتها وزارة الخزانة الأميركية.
ووفقا لموقع سكا نيوز عربية أشارت القائمة إلى أن جونسون وصف فى وقت سابق حيازته للجنسية الأميركية بأنها “مجرد حدث نتج عن ميلاده فى الولايات المتحدة”.
ويبدو أن جونسون الذي ولد في نيويورك وعاش في أميركا حتى عمر خمس سنوات، قرر ترك جنسيته لتجنب أضرار الضرائب واعتبر أن انون الضرائب الأميركي بأنه “فظيع ومجحف” على حد قوله.
يذكر أن حاملي الجنسية الأميركية يلتزمون بسداد الضرائب حتى لو كانوا يعيشون خارج الولايات المتحدة.
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