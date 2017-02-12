اكتشف المهندس الفلسطيني أحمد بطو، المختص بأمن المعلومات والجرائم الإلكترونية، ثغرة في تطبيق التراسل المصور سناب شات SnapChat، وهي الثغرة التي قال إنها تتيح إضافة أي شخص بدون موافقة الطرف الثاني والاطلاع على جميع صوره وقصصه دون علمه.
وأوضح أحمد بطو، الخبير الأمني، أن الثغرة خطيرة جدًا وتتيح للقراصنة إضافة أي شخص واقتحام خصوصيته ويمكن أن يصل الأمر إلى حد الابتزاز والتهديد.
وأشار الخبير الأمني الفلسطيني إلى أن المشكلة الأساسية في الثغرة تكمن في كثرة التحديثات، التي وصفها بالمجنونة، في الفترة الأخيرة لتطبيق سناب شات بدون فحص عميق من الناحية الأمنية.
وأضاف أحمد بطو إلى أن سعي سناب شات لمنع تطبيق إنستاجرام من التفوق عليه بعد التحديثات الأخيرة، يشكل خطورة كبيرة على سناب شات ويجعل القراصنة يستهدف قائمة مستخدمي سناب شات الذين تسربت معلوماتهم، في وقت سابق، أو الأسماء المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي.
هذا، وأكد الخبير الأمني أن الثغرة ليست هي الضرر الوحيد الذي قد يصاب به الضحية، حيث تتسبب عملية اختراق باقتحام خصوصيته وابتزازه مع الوقت.
ولم ينجح مطورو سناب شات إلى الآن في سد تلك الثغرة، حسب تأكيدات المهندس أحمد بطو، الذي حاول الحديث مع فريق الخدمة الأمني إلا أنه فوجئ بإغلاق حسابات اختبار خاصته واعتبرها بالعنصرية لكونه فلسطيني، وحظر عنوان بروتوكول الإنترنت IP الافتراضي الذي استخدمه لتجربة الثغرة.
يُذكر أن أحمد بطو ليس الخبير الأمني الأول الذي انتقد طريقة تعامل سناب شات مع المبلغين عن الثغرات، حيث قامت شركة أمنية من قبل بالكشف عن ثغرتين خطيرتين في الخدمة بعد تجاهل الخدمة للبلاغات التي قدمتها عن هاتين الثغرتين.
ويشار إلى أن مسؤولي سناب شات كانوا قد قاموا خلال الفترة القليلة الماضية بعدة تحسينات أمنية في الخدمة بعد ازدياد التبليغات فيها.
يُذكر أن المهندس أحمد بطو، كان قد أطلق في العام الماضي تطبيقًا ذكيًا جديدًا باسم “سيف كيدز” Safe Kids، قال إن الهدف منه معالجة مسألة نسيان الأطفال في السيارة، وهو متوفر لنظام التشغيل أندرويد وفقا لموقع البوابة العربية للأخبار التقنية.
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