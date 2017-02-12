ذكرت مصادر صحفية أن رئيس نادي النصر الأمير فيصل بن تركي اجتمع وبشكل سري بمنزله مع مهاجم الفريق الأول لكرة القدم في ناديه حسن الراهب، عقب مباراة العالمي أمام الوحدة التي كسبها الفريق العاصمي بصعوبة أول من أمس، 2 /1.
وناقش الرئيس النصراوي اللاعب في مسألة تجديد عقده مع ناديه، وشدد الراهب خلال الاجتماع على أن الحصول على مستحقاته المتأخرة التي تقدر بـ5 ملايين ريال يجب أن تكون قبل التجديد.
ووفقا لـ “الوطن” ذكرت المصادر أن الأمير فيصل بن تركي حريص على بقاء اللاعب في النصر، وأنه سيتم توفير مستحقاته السابقة قبل التجديد، والذي ينتظر أن يكون لموسمين أو أكثر، وترغب إدارة النادي في حل مشكلة تأخر التجديد مع الراهب، لاسيما بعد الانتقادات الكبيرة التي واجهتها عقب انتقال عوض خميس الذي سيتم إبعاده عن الفريق إلى تدريبات انفرادية أو الفريق الأولمبي.
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