تم مؤخراً تكليف الهيئة العامة للزكاة والدخل بإدارة الضرائب التي ستطبق خلال السنوات المقبلة، وهي ضريبة القيمة المضافة والضريبة على السلع الانتقائية.
وقد استعدت الهيئة لذلك من خلال إحداث إدارة خاصة بالضرائب غير المباشرة لتكون مهمتها وضع الترتيبات اللازمة لتطبيق تلك الضرائب حين إقرارها بصورتها النهائية.
يأتي ذلك في الوقت الذي تعتزم فيه الهيئة العامة للزكاة والدخل التوسع في تطبيق النظام الآلي ليخدم متطلبات الأنظمة الضريبية التي ستكلف الهيئة بإدارتها مستقبلا، فضلا عن متطلبات النظامين الضريبي والزكوي المطبقين حاليا.
وفي هذا الإطار بدأت الهيئة في تعريف مكاتب المحاسبين في السعودية بإجراءات ضريبة القيمة المضافة، والضريبة على السلع الانتقائية، حيث شارك نحو 100 ممثل عن مكاتب المحاسبين في ورشة عمل عقدت الأربعاء الماضي في الرياض بحضور طارق السدحان مدير الهيئة العامة للزكاة والدخل، تم خلالها الإجابة عن استفسارات ممثلي مكاتب المحاسبين حول تطبيق إجراءات ضريبة القيمة المضافة والضريبة على السلع الانتقائية بحسب الاقتصادية.
وأكدت مصادر مطلعة، أن ورشة قامت بتعريف المحاسبين بإجراءات التطبيق للضريبتين، مشيرة إلى أن هناك ورش عمل أخرى ستنظم خلال الفترة المقبلة بالتعاون مع الغرف التجارية لتعريف مكاتب المحاسبين بإجراءات تطبيق ضريبة القيمة المضافة والضريبة على السلع الانتقائية.
وقالت المصادر إن الهيئة العامة للزكاة والدخل تعمل بشكل دائم على تطوير قدراتها وتحديث أنظمتها وإجراءات عملها من أجل رفع كفاءة أدائها وأداء منسوبيها على وجه الخصوص، والعمل على تأهيل وتدريب الموظفين الذين يرتبط عملهم بنشاط الهيئة ليتمكنوا من أداء مهام عملهم على الوجه الأكمل.
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- تكليف هيئة الزكاة بإدارة الضرائب خلال السنوات المقبلة
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