أكدت الهيئة العامة للترفيه أنها لا تعتزم افتتاح مقار ومكاتب لها في مناطق المملكة المختلفة، وأن آلية عملها ستكون من خلال ممثلين لها في المناطق، لاستقبال طلبات الفعاليات والأنشطة الترفيهية ورفعها للهيئة لإجازتها والموافقة عليها.
وأوضحت المصادر، وفقاً لـ”الحياة”، أن قرار الهيئة العامة للترفيه بعدم إنشاء مقار لها بالمناطق المختلفة جاء بهدف تقليل مصروفات إنشاء مكاتب وأجور موظفين.
وكانت “الهيئة” قد ناقشت خلال اجتماع لها عقدته مؤخراً في الرياض آلية عملها الجديدة، واستمعت فيه لعديد من المقترحات والآراء، وطلبت من ممثليها بالمناطق المختلفة مدها بروزنامة فعاليات العام الحالي لنشرها، مبينة أنها تدرس إنشاء صناديق استثمارية لدعم أنشطتها الترفيهية.
يشار إلى أن الهيئة العامة للترفيه كانت قد ذكرت عبر حسابها على “تويتر” أنها أطلقت خلال شهر نوفمبر وديسمبر الماضيين 14 فعالية مختلفة بعدد من مناطق المملكة شهدت حضور نحو 143 ألف شخص.
- خبير أمريكي: نصائح الأمير محمد بن نايف لنا ساعدت في حماية أرواح الأمريكيين
- داعية يشيد بالعالمة السعودية غادة المطيري.. ومعلقون: تبا لعلمها أين حجابها؟
- تكليف هيئة الزكاة بإدارة الضرائب خلال السنوات المقبلة
- تحالف بين 3 قطاعات لإنشاء 100 مدرسة عالمية بالمملكة بتكلفة 5 مليارات ريال
- هيئة الترفيه: لا نعتزم إنشاء فروع ترشيداً للإنفاق.. وندرس إنشاء صناديق استثمارية
- يماذا علقت شؤون الحرمين على مقطع المعتمرين الذين أدوا طقوساً غريبة أثناء الطواف؟!
- «التجارة» تؤكد: عقوبات على المخالفين لأوزان الخبز
- عضو كبار العلماء: ابتعدوا عن فلاتر سناب شات.. تغيير لخلقة الله واستخدامها خطأ
- الكشف عن المعايير الجديدة لإصدار رخصة المعلمين والمعلمات.. ودراسة لإلغاء اختبار كفايات
- إطلاق أول منطاد هوائي بالمملكة لمراقبة الحدود.. وهذه أبرز إمكانياته