قالت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، إن الإحصائية المتداولة حول سرعة الإنترنت في عدد من دول العالم من بينها المملكة، غير رسمية.
وأوضحت الهيئة أن الاتحاد الدولي للاتصالات، وهو وكالة الأمم المتحدة المتخصصة بالاتصالات لم يصدر عنه أي تقارير تتعلق بسرعة الإنترنت عبر تقنية الجيل الرابع للدول.
وأكدت أن التقارير والإحصائيات التي تم نشرها من أحد التطبيقات ويتم تداولها، مبنية على دراسات تخص التطبيق الناشر، وليس مؤشراً رسمياً لسرعة الإنترنت.
وشددت على أن التطبيق لا يعطي تحليلاً شاملاً ودقيقاً؛ نظراً لعدم توفر منهجية دقيقة لقياس السرعة تأخذ في الحسبان جميع العوامل المؤثرة على القياسات.
وأشارت إلى أن المملكة تحتل المرتبة الثانية عربياً بالنسبة لسرعة الإنترنت عبر شبكات الهاتف الثابت، وذلك وفقا لتقارير الاتحاد الدولي للاتصالات..بحسب مزمز
وكان التقرير الذي أعدته شركة “اكاماي تكنولوجيز”، الأمريكية، المتخصصة في توزيع وتقديم محتوى الخدمات السحابية، أظهر أن كوريا الجنوبية جاءت في المركز الاول على مستوى دول العالم في تقديم أسرع خدمة للإنترنت، فيما جاءت قطر الأسرع عربياً، والسعودية في المركز الـ 4 عربياً و93 عالمياً.
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