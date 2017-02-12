قضت محكمة التنفيذ في جدة ببيع عقار يعود لتاجر بقيمة نحو 250 مليون ريال لتسديد دين لبنك استثماري.
وأوضح مصدر قضائي أن التاجر لم يسدد المبلغ منذ أكثر من 5 سنوات، حيث توفي صاحب الأملاك وانتقلت لورثته، بحسب “الوطن”.
وأوضح المصدر أن البنك استثماري قدم شكوى في محكمة التنفيذ يطالب ورثة التاجر بدفع مبلغ بقيمة 200 مليون ريال، وأن البنك قدم سندا بالمبلغ الذي طالب به.
وأكد المصدر أن المحكمة أمهلت ورثة التاجر فترة لتسديد البنك قبل قيام المحكمة ببيع العقارات التي تخصهم لتسديد المبلغ.
ولفت المصدر إلى أن ورثة التاجر لم يسددوا المبلغ المطلوب خلال تلك الفترة، ما دفع المحكمة للاستعانة بالجهات الأمنية لرصد أملاك التاجر عن طريق القنوات الرسمية، وتم رصد عقار يبلغ قيمته أكثر من 250 مليون ريال.
وأوضح المصدر أنه تم تسديد مستحقات البنك، بعد قرار بيع العقار الذي يتميز بموقع إستراتيجي في جدة في مزاد علني.
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