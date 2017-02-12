أحصى مصرفيون وعقاريون 10 فوائد للتمويل الذكي الذي تعتزم وزارة الإسكان تقديمه لـ85 ألفا من طالبي القروض على قائمة صندوق التنمية العقارية ممن استوفوا شروط الحصول على التمويل، وذلك بالشراكة مع البنوك ومؤسسات مالية.
وفقا لصحيفة “مكة” تم رصد هذه الفوائد متمثلة في :
1 تعزيز البدائل المتاحة للتملك
2 اختصار مدة التمويل
3 خفض نسب الفائدة على القروض
4 رفع نسبة التمويل العقاري
5 إعطاء الأولوية للمحتاجين
6 سرعة الصرف للمستحقين
7 تخفيض قوائم الانتظار
8 تقليص الأراضي البيضاء بالمدن
9 تنشيط قطاعي الاستثمار العقاري والتطوير
10 خلق فرص استثمارية في قطاعات متعددة