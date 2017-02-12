علقت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على مقطع الفيديو المتداول، الذي أظهرمجموعة من المعتمرين، وهم يؤدون طقوساً غريبة أثناء طوافهم بالكعبة المشرفة، عن طريق تحريك رؤوسهم وإصدار أصوات بشكل جماعي.
وأكد نائب رئيس هيئة المستشارين بالرئاسة الدكتور يوسف الوابل أن مقطع الفيديو مرصود من قِبل الإدارة المختصة وتم التعامل معه في حينه بالحكمة والموعظة الحسنة، مشيراً إلى وجود إدارات متخصصة في التوجيه والإرشاد لمثل هذه الحالات وفقا لـ”سبق”.
وأهاب الوابل بالمعتمرين وقاصدي البيت الحرام بالتعاون مع موظفي الرئاسة والابتعاد عن المخالفات الشرعية، مشدداً على أن الرئاسة لا تألو جهداً في تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن، ليؤدوا مناسكهم بيسر وسهولة.
- يماذا علقت شؤون الحرمين على مقطع المعتمرين الذين أدوا طقوساً غريبة أثناء الطواف؟!
- «التجارة» تؤكد: عقوبات على المخالفين لأوزان الخبز
- عضو كبار العلماء: ابتعدوا عن فلاتر سناب شات.. تغيير لخلقة الله واستخدامها خطأ
- الكشف عن المعايير الجديدة لإصدار رخصة المعلمين والمعلمات.. ودراسة لإلغاء اختبار كفايات
- إطلاق أول منطاد هوائي بالمملكة لمراقبة الحدود.. وهذه أبرز إمكانياته
- توجه نحو رفع الدعم عن الخبز.. ومخابز تستبق القرار بخفض حجم وعدد الأرغفة
- ترامب يطلب المساعدة من مصر والسعودية
- ثلاثية اللواط والمخدرات والاباحية تكشف الوجه الآخر لقادة الإرهاب في المملكة!
- الغامدي: جهاز الهيئة مخترق وحدثت تجاوزات أساءت لسمعة الدولة!
- بلومبرغ: السعودية تدرس شراء حصة في شركة ترفيه عالمية