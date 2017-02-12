تقدمت فتاة عشرينية بدعوى أمام محكمة الأحوال الشخصية بجدة، تشكو فيها قيام عمها، الذي يحمل صك ولايتها بعد وفاة أبيها، بعضلها في تسيير أمور زواجها دون سبب.
وأكدت الفتاة أن أعمها يرفض أي خاطب يتقدم لها وأن رجلا يكبرها سنا تقدم لها، وعندما أرادت الزواج منه رفض عمها.
وطالبت الفتاة في الدعوى المقدمة، بإسقاط ولاية عمها عنها حتى تتمكن من الزواج، وفقًا لـ “الوطن”.
واستدعت المحكمة عم الفتاة للاستماع إليه، حيث أكد أنه رفض العريس الأخير المتقدم لبنت أخيه بدعوى أنه يكبرها في السن، حيث أن عمره 65 عامًا.
وأضاف عم الفتاة: “لم يكن المانع الوحيد فارق السن بينهما، ولكنه طلب من أخيه السؤال عن العريس المتقدم للتأكد من أخلاقة، فعلموا أنه متزوج من 3 نساء غير اللاتي طلقهن، وبذلك رأى أنه غير مناسب لها لا سنا ولا من الناحية الاجتماعية”
وأكد عم الفتاة أن أعمامها جميعهم رفضوا أن تتزوج من هذا الرجل، وكذلك والدتها التي أكدت أنها لا ترضى لابنتها بزوج أكبر منها سنا، أو متزوج بغيرها من النساء، معلنا ترحيبه بتزويجها من شاب كفء قريب من سنها”.
واستطاعت الفتاة أن تثبت أمام القاضي أن ما قيل عن العريس المتقدم لها غير صحيح، كما أنها أحضرت البينة التي تثبت كفاءة المتقدم، من خلال بأربعة شهود، قالوا أمام المحكمة إن الرجل الذي تقدم للفتاة ذو أخلاق حسنة وسمعة طيبة، ويعتمد عليها في كافة الأمور.
وقررت المحكمة نقل ولاية تزويجها من عمها إلى القاضي،حيث أصدرت المحكمة لها صكا شرعيا يسمح لها بعقد قرانها عن طريق القاضي.
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