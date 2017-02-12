طلبت الأجهزة الأمنية الأمريكية، اعتقال شاب سعودي يبلغ 31 عامًا، وذلك بعد أن اتهمته بارتكاب جرائم جنسية ضد الأطفال، ويأتي ذلك بعد ترحيل المتهم من الولايات المتحدة “العام الماضي”، بعد أن قامت إدارة الهجرة، على ترحيله بتهمة انتهاك شروط التأشيرة رغم وجود قضية تنظر قضائيًا ضده بتهمة اغتصاب فتاة عمرها 5 أعوام وشقيقها 9 أعوام..بحسب مزمز
ووفقًا للتقارير الأمريكية، فإن أسرة الطفلين أصابتهم “الصدمة” بعد علمهم، بأن المتهم بانتهاك عرض الطفلين، تم ترحيله إلى بلاده، دون انتظار صدور الأحكام القضائية ضده، وهو ما جعل أسرة الطفلين ترفع قضية على “إدارة الهجرة” لتطالبهم بإعادة محاكمة المتهم واستكمال المحاكمة.
وقال محامي الأسرة، إن المتهم يُعد الحالة الوحيدة التي تمكنت من الهروب بطريقة قانونية، وذلك بسبب قوانين الهجرة، على الرغم من ارتكابه جريمة تُصنف ضمن الجرائم الخطيرة والتي تصل عقوبتها في بعض الأحيان إلى السجن مدى الحياة.
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