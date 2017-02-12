نشر مقطع فيديو لرجلين حاولا سرقة إحدى المحال التجارية، ولكنها فشلا في اقتحامه، بل لم يتمكنوا حتى من كسر النافذة الزجاجية التي تحيط بالمحل التجاري، ويظهر في مقطع الفيديو سارقين متنكرين، يقتربان من إحدى المحلات التجارية ويحاولان اقتحامها، ويقوم احدهما بركل النافذة والارتطام بها بجسده محاولاً كسرها، بينما يظهر الاخر يقوم بتشجيعه ومراقبة المكان، ولكنهما سرعان ما يفقدان الأمل ويعودان أدراجهما.
وبحسب صحيفة الديلي ميل سخر رواد موقع التواصل الاجتماعي من السارقين ولقبوهما بـ “أفشل عصابة في العالم”، وكانت التعليقات مابين مستنكر من الفعل الإجرامي، وبين ساخر من ضعف السارقين، وعدم قدرتهم على كسر النافذة الزجاجية.