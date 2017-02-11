اعترف الحوثيون أخيراً بمقتل القيادي البارز طه المداني الذي يعتبر المسؤول الأمني الأول والرجل الثالث من حيث الأهمية في الجماعة، بعد أكثر من عام من تكتمهم الشديد على خبر مصرعه على أيدي قوات المقاومة.
جاء ذلك من خلال تغريدة نشرها القيادي الحوثي أسامة ساري عبر صفحته على “تويتر”.
ووفقا لموقع سبق قال ساري: “إنَّ المداني قتل قبل عام ونصف برصاص قناص بمحافظة أبين جنوب اليمن وهو ما يضع العديد من علامات الاستفهام حول أسباب إخفائه من قبل الجماعة المتمردة بحسب ما ذكر يمنيون”.
وكان ناشطون قد تداولوا على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لقبر القيادي طه حسن المداني، حيث ظهر مرصعاً بالسراميك، ومحاطاً بالورد في نية لتحويله إلى ضريح على غرار قبر حسين الحوثي مؤسس الجماعة، وهو ما يؤكَّد خسارة الجماعة أحد أبرز القياديين.