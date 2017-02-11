كشفت مصادر مطلعة، اليوم السبت، أن هيئة تقويم التعليم وضعت معايير خاصة لإصدار رخصة المعلمين والمعلمات، موضحة في الوقت نفسه أن الرخصة ستكون مدتها 5 سنوات على 4 درجات، لكل منها معايير محددة، وفقا لصحيفة “المدينة”.
وبحسب معايير “تقويم التعليم” فإن الرخصة رقم (3) تُمنح للمعلم الرائد بعد اجتياز معايير خاصة، والرخصة (4) تُمنح للمعلم الخبير، ويستحقها المعلم أو المعلمة بعد اجتياز المعايير المحددة والاختبارات الشمولية.
وأشارت المصادر إلى أنه تجرى الآن دراسة اختبار “كفايات” المعمول به حاليا تمهيدًا لتغييره، بهدف التشدد في المعايير المعمول بها من خلال تقسيم الاختبار إلى جزأين (عملي ونظري)، ولتطوير مهنة التعليم والارتقاء بأداء المعلمين والمعلمات
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