عادت الطفلتين رؤى ورغد (7، 9 أعوام)، إلى منزلهما بعد مكوث أسبوعين بمستشفى الملك فهد المركزي بجازان، جراء حادثة اعتداء الخادمة الإثيوبية “سينامو” عليهما وعلى أمهما الحامل في شهرها التاسع، والتي وضعت مؤخرًا.
وتمارس الأسرة حياتها الطبيعية في قرية صنبة في جازان، خاصة بعد وضع الأم لمولودتها، والتي لازال اسمها محل حيرة بين الأب والأم حتى الآن.
وأكد والد الطفلتين رؤى ورغد، محمد سعيد عزيري، أن تداعيات إصابة طفلتيه لا زالت تسيطر عليهما، وفقًا لـ “عكاظ”.
ولفت والد الطفلتين، أن رغد تعاني من شد في العصب السابع وتحتاج لجلسات علاج طبيعي، وتعاني رؤى من تأثر النظر بسبب الضربات وتحتاج أيضا لجلسات في عيادة البصريات ومراجعة طبيب المخ والأعصاب.
وعبّر عن قلقه من الحالة النفسية السيئة التي تنتاب طفلتيه، منها استيقاظهما من النوم ليلًا مذعورتين وهما تصرخان، مؤكدًا أنهما في حاجة ماسة لعلاج نفسي لإنهاء شبح الحادثة من عقلهما الباطن.
وأكد والد الطفلتين أنه لن يتنازل عن حق طفلتيه من الخادمة سينامو، مشيرًا إلى إيداعها المصحة النفسية لعلاجها بعد سجنها.
ولفت والد الطفلتين إلى قرار الأسرة بعدم استقدام أية خادمة لاحقًا، قائلًا: “تعلمنا من الدرس القاسي”، منوهًا إلى أن عودة ابنتيه للمدرسة ستكون قريبًا.
من جانبه، قال المتحدث باسم تعليم جازان يحيى عطيف، إن كل التسهيلات متاحة لعودة رغد ورؤى لمدرستهما، ومواصلة دراستهما وفقًا لظروفهما الصحية.
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