قال الداعية سلمان العودة ، إنه كان يتساءل “كيف يخبر ابنته “لدن” بخبر وفاة والدتها، مؤكدًا أنه عندما أخبرها ورأت دموعه سارعت بحنان أنثوي إلى مسحها بمنديل.
ووفقا لموقع تواصل أوضح العودة في مقال له اليوم الجمعة، أن أكثر ما كان يقلقه هو رد فعل ابنته عندما تعلم بالحادث المروري الأليم الذي وقع الشهر الماضي وتوفيت على إثره والدتها وشقيقها.
وأشار إلى أن الرحيل المفاجئ علمه بأن يتلفت أكثر لمن حوله، وألا يمد عينه بعيدًا لما لا يمكله، مضيفًا: “سألتفت للتفاصيل الصغيرة أعيشها لحظة بلحظة قبل أن تصبح فاجعة، واصفًا موقف ابنته بـ “الحنون”.
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