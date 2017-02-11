نفذت الأجهزة الأمنية فجر اليوم السبت عمليتين أمنيتين ضد عددٍ من الإرهابيين في حي المحاميد بجدة، وحي الربوة بالمدينة المنورة.
وقالت مصادر عدة إن قوات الطوارئ حاصرت إرهابيين ينتمون لتنظيم “داعش”، وألقت القبض على عددٍ منهم، بعد تبادل لإطلاق النار، وذلك بمساندة جوية..بحسب مزمز
وأبانت أن قوات الأمن حاصرت الإرهابيين بحي المحاميد بجدة وتبادلت إطلاق النار معهم، بعد تأمين منطقة العمليات حرصاً على سلامة الأهالي، فيما تحدثت المصادر عن حصار الإرهابيين بحي الربوة دون وقوع اشتباكات.
يشار إلى أن حي المحاميد بجدة موازي لحي الحرازات، الذي شهد عملية أمنية مؤخراً، انتهت بتفجير إرهابيين لنفسيهما داخل استراحة بعد أن أيقنا أنهما لن يستطيعا الإفلات من قبضة رجال الأمن. وينتظر صدور بيان أمني من وزارة الداخلية لتوضيح ملابسات العمليتين الأمنيتين.