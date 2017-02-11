كشفت مصادر باللجنة الوطنية للمخابز في مجلس الغرف السعودية عن وجود توجه نحو رفع الدعم عن جميع أنواع الدقيق خلال الشهور المقبلة، فيما استبق بعض المخابز القرار بتخفيض حجم ووزن الأرغفة.
وأوضحت المصادر وفقاً لـ”الوطن”، أن رفع الدعم عن الخبز سيكون من خلال سيناريوهين؛ إما تخفيض وزن الرغيف، أو تقليل عدد أرغفة الخبز من أربعة أرغفة للريال الواحد إلى رغيفين فقط.
وبحسب المصادر فإن عدداً كبيراً من المخابز اتخذت خطوات فعلية لخفض وزن الخبز؛ حيث قام بعضها بتصغير أحجام رغيف الخبز إلى حدود نصف الحجم العادي، فيما خفض بعض المخابز عدد الأرغفة إلى 3 بدلاً من الأربعة للريال الواحد.
- عضو كبار العلماء: ابتعدوا عن فلاتر سناب شات.. تغيير لخلقة الله واستخدامها خطأ
- الكشف عن المعايير الجديدة لإصدار رخصة المعلمين والمعلمات.. ودراسة لإلغاء اختبار كفايات
- إطلاق أول منطاد هوائي بالمملكة لمراقبة الحدود.. وهذه أبرز إمكانياته
- توجه نحو رفع الدعم عن الخبز.. ومخابز تستبق القرار بخفض حجم وعدد الأرغفة
- ترامب يطلب المساعدة من مصر والسعودية
- ثلاثية اللواط والمخدرات والاباحية تكشف الوجه الآخر لقادة الإرهاب في المملكة!
- الغامدي: جهاز الهيئة مخترق وحدثت تجاوزات أساءت لسمعة الدولة!
- بلومبرغ: السعودية تدرس شراء حصة في شركة ترفيه عالمية
- الإدارة الأمريكية تضع اللمسات الأخيرة على صفقة أسلحة كبيرة لصالح السعودية
- السبهان: مقولة شهر العسل الأمريكي- الإيراني انتهى وأن بلادي في مرحلة المواجهة على لساني شائعة