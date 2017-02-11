ذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية أمس الجمعة ان الرئيس الامريكي دونالد ترامب يعتزم طلب المساعدة من مصر والسعودية للتوصل إلى حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
ووفقا لموقع روسيا اليوم ذكرت الصحيفة أن مسؤولين عرب حذروا ترامب ومستشاريه من أن التعاون مرهون بتجنب إدارته القيام بتحركات استفزازية لدعم إسرائيل.
وأوضحت أن البيت الأبيض أخذ تحذيرات الدول العربية بعين الاعتبار، وقام بتأجيل خطة نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس المحتلة حتى لا تتسبب في إثارة غضب الفلسطينيين والعرب.
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