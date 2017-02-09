رد الأمير عبدالله بن مساعد، رئيس هيئة الرياضة، على الاتهامات التي وجهت إليه بتعيينه أقاربه والأشخاص المقربين منه في المناصب القيادية، بأن ذلك ليس له أساس من الصحة، وكل مَن عمل معه يعرف أنه لا يختار إلا أصحاب الكفاءات..بحسب مزمز
وجاء ذلك خلال إجابة الأمير عبدالله بن مساعد على سؤال وجهه له الإعلامي وليد الفراج خلال حلقة أمس (الأربعاء) من برنامجه “أكشن يا دوري”، عن رأيه في الانتقادات الموجهة إليه بإحاطة نفسه بفريق عمل من الأصدقاء والمقربين، كأخيه عبدالحكيم ولؤي ناظر وعادل عزت وعادل البطي، وإبعاد المختلفين معه في الرأي.
وأكد رئيس هيئة الرياضة أنه لا يختار إلا أصحاب الكفاءات بصرف النظر عن الأسماء، مشيراً إلى أن جميع الأسماء التي ذكرت يختلف كثيراً معهم في الرأي، وأن هناك أشخاصاً عينوا في مناصب قيادية لم يعرفهم إلا حين جاء إلى الهيئة مثل عبداللطيف الهريش وسعد اللذيذ.