فيديو: بماذا علق الأمير عبدالله بن مساعد على اتهامه بتعيين أقاربه وأصدقائه في المناصب القيادية؟!

المحتوى السابق المحتوى التالي تصغير عبوات الألبان ليس غشًا.. هيئة المواصفات: لا نهتم بفحص جودة المنتجات الغذائية والدوائية وأدوات التجميل!