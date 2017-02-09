اعتبر سعود العسكر، نائب محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة أن لجوء بعض شركات الألبان لتصغير العبوات وبيعها بنفس السعر، دون المساس بمحتوى العبوة لا يعتبر غشًا أو تدليسًا، قائلًا: “خيار الشراء متروك للمستهلك”.
وعلّق العسكر على هامش المؤتمر الصحفي للمعرض والملتقى السعودي للجودة وكفاءة الإنتاج الصناعي والاختبار بالرياض، أمس، عن عدم وجود مواصفات للمنتجات البحرية المستوردة، قائلًا: ” الهيئة تهتم بجميع المنتجات الاستهلاكية، لكل ما يقع تحت مظلتها ومسؤوليتها، عدا المنتجات الغذائية والدوائية والمستحضرات الصيدلانية والتجميل”.
وأضاف: “هذه المواصفات تقع ضمن مسؤولية هيئة الغذاء والدواء،فهي المسؤولة عن إعداد المواصفات والتشريعات الإلزامية، والتأكد من سلامتها بالتعاون مع الجمارك”، وفقًا لـ “عكاظ”.
من جانبها، أعلنت مصلحة الجمارك عن أن موعد التعديلات الجديدة على أسعار السجائر ستطبق في شهر أبريل القادم، موضحة أن هيئة الزكاة والدخل انتهت من إجراءات الضريبة المنتقاة.
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