كشفت المديرية العامة لمكافحة المخدرات حقيقة دخول 70% من الحشيش إلى المدارس في السعودية، مؤكدة على استهداف المروجين لفئة المراهقين من الطلبة في المرحلتين المتوسطة والثانوية.
وأوضح العقيد سامي الحمود، مدير البرامج الوقائية في المديرية العامة لمكافحة المخدرات، أن العمل الميداني والإحصاءات وضبطيات المديرية العامة لمكافحة المخدرات أثبتت خلاف ما تناقلته مواقع إلكترونية بأن 70 في المئة من الحشيش المهرب إلى البلاد يستهدف طلبة المدارس.
وأشار الحمود إلى ما أعلنته مصلحة الجمارك العامة وقيادة حرس الحدود، قائلًا: “بلغت المضبوطات في العام 1437هـ 41 طنًا و785 كيلوغرامًا، بزيادة عن العام 1436هـ، الذي بلغت فيه المضبوطات 32 طنًا و352 كيلوغرامًا.
وأكد الحمود أنه لا يوجد أرقام معلنة لعدد المدمنين والمدمنات في السعودية، مشيرًا إلى أنه لا يوجد جنسيات محددة لمروجي المخدرات.
ولفت الحمود إلى أقرب المناطق للمملكة والتي يتم فيها إنتاج الحشيش، موضحًا أن أفغانستان معروفة عالميًا بزراعته، ثم باكستان بشكل أقل، كما يزرع في لبنان وتركيا وأضاف الحمود في تصريح لـ “الحياة” أنه يشترك في زراعة الحشيش سعوديون متورطون داخل المملكة وجنسيات أخرى من دون تحديد.
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