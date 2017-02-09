حقق عامل النظافة “ليانج تشانج” 270 ألف دولار عام 2015 مقابل تنظيف محطة مترو الأنفاق في مدينة “سان فرانسيسكو”، ولكن سجلات “خليج سان فرانسيسكو” المعروفة اختصارًا بـ”BART” أظهرت أنه كان يعمل لفترات طويلة للغاية تصل إلى 17 ساعة في اليوم.
وبعد تتبعه بالكاميرات، تبين أن “تشانج” كان يعمل لساعات إضافية وكان يقبل دوماً العمل بعد الدوام، ويستريح داخل خزانة في المحطة دون أن يكشفه أحد طوال عام 2015.
وأكد مسؤولو المحطة في حديث لقناة “KTVU” التي أجرت تحقيقات حول الأمر أن “تشانج” حصل على راتب قدره 57.9 ألف دولار خلال عام 2015 عن تنظيف المحطة في “سان فرانسيسكو”، ولكنه تمكن من جني 162.1 ألف دولار من العمل الإضافي الأمر الذي تسبب في قفزة في راتبه السنوي الذي تجاوز 270 ألف دولار.
وأوضحت السجلات أن “تشانج”عمل كل يوم في عام 2015 حتى العطلات الرسمية ولم يحصل على أي يوم إجازة، وعمل غالبية الأيام لفترات إضافية بعد الدوام حتى أنه عمل لسبعة عشر ساعة على مدار 18 يوماً متواصلة في يوليو/تموز من نفس العام.
ولم تحقق “BART” مطلقاً بخصوص سجل عمل “تشانج” رغم أنه جنى حوالي 705 آلاف دولار في الفترة بين عامي 2012 و2015، فيما أوضح مديروه أنه لم يرفض أي عمل وكان مجتهدا للغاية في أداء مهامه الوظيفية في الوقت الذي ربما يرفض البعض طبيعة هذا العمل.