أزال مواطن بمكة المكرمة أمس (الأربعاء)، تعديه على مساحة أربعة أمتار من مرفق حكومي بشارع الحاج؛ فيما أكد مسؤول ببلدية المعابدة الفرعية أن ما قام به المواطن لا يُسقط الإجراءات النظامية حيال فعلته.
واستجاب المواطن لشكاوى بعض المواطنين وقام بإزالة تعدي منزله على أراضٍ حكومية يعود لأكثر من 25 عاماً، في محاولة منه لإنهاء الأزمة قبل ثبوتها من قِبل البلدية ومعاقبته على الأمر.
بدوره أوضح رئيس بلدية المعابدة الفرعية المهندس خالد بصفر وفقاً لـ”سبق”، أن لجنة التعديات بالبلدية ستقوم بمعاينة الموقع للتحقق من الأمر ومدى صحة ما ذهبت إليه شكاوى بعض المواطنين، مبيناً أنه في حال ثبوت الواقعة سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.
ولفت إلى أن إزالة المواطن لتعديه قبل معاينة اللجنة للموقع لا تسقط الإجراءات النظامية بحقه؛ حيث سيتم اتخاذ كل الإجراءات وفق اللائحة.