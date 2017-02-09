أطلقت مصممة سعودية معرضاً متنقلاً لزي العبايات تحت شعار “عبايتك عند بابك”، مشيرة إلى أنها تستهدف من خلال هذا المشروع تلبية احتياجات المرأة السعودية وتوفير الجهد والوقت.
وأوضحت المصممة وتدعى منار الراوي وفقاً لـ”عكاظ”، أن الفكرة جاءت لتتغلب على مشاكل تعاني منها المرأة في المجتمع السعودي والخليجي بشكل عام، في مقدمتها صعوبة المواصلات وضيق الوقت.
بدورها بيّنت مصممة العربة المتنقلة جواهر معراوي أن العربة استغرق تنفيذها قرابة شهرين، فهي تعد الأولى من نوعها بالمملكة، وأنها مخصصة لعرض من ٨٠ إلى ١٠٠ عباية، كما توجد بها مساحة خاصة بالقياس، منوهةً إلى أن فريق العمل يضم 8 أفراد لتقديم أفضل التصميمات.
- ثلاثية اللواط والمخدرات والاباحية تكشف الوجه الآخر لقادة الإرهاب في المملكة!
- الغامدي: جهاز الهيئة مخترق وحدثت تجاوزات أساءت لسمعة الدولة!
- بلومبرغ: السعودية تدرس شراء حصة في شركة ترفيه عالمية
- الإدارة الأمريكية تضع اللمسات الأخيرة على صفقة أسلحة كبيرة لصالح السعودية
- السبهان: مقولة شهر العسل الأمريكي- الإيراني انتهى وأن بلادي في مرحلة المواجهة على لساني شائعة
- موقع أمريكي: آلاف السعوديين يغرِّدون لترامب ضد الإرهاب الإيراني
- مفتي المملكة يطالب بعدم إقامة المباريات بين المغرب والعشاء
- أمانة جدة تسفلت وترصف شارعًا مر به خالد الفيصل لافتتاح مشروع.. وتترك الباقي
- الشورى يستجيب للضغوط ويناقش المادة 77 من نظام العمل
- الجوازات تضع هذا الشرط للحصول على تصريح سفر إلى العراق