قضت محكمة المدينة المنورة بسجن سيدة لمدة عامين وجلدها 80 سوطاً وتغريمها 10 آلاف ريال، لتورطها في جريمة سب وقذف وتشهير بطليقة زوجها عبر الإنترنت.
وتعود تفاصيل القضية، وفقا لـ”المدينة”، إلى بلاغ ورد للجهات المختصة من مواطن، يشكو فيه من تعرض شقيقته لسب وقذف وتشهير في عدد من المواقع على الإنترنت دون معرفة مصدر تلك الإساءات.
بدورها، تفاعلت الجهات الأمنية مع البلاغ وتتبعت الملقم المستخدم وتبين أنه من هاتف باسم طليقها، الذي تم استدعاؤه ونفى خلال التحقيقات مسؤوليته عن حملة التشهير، كاشفا أن زوجته الحالية تستخدم أيضا الهاتف.
وبمواجهة الزوجة الجديدة اعترفت بارتكابها الجريمة خشية عودة طليقة زوجها إليه، خاصة بعد علمها بوجود مساع للصلح بينهما.
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