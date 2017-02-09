استوقفت الجهات الأمنية بالرياض كاتباً صحفياً بصحيفة محلية معروفة ويعمل أكاديمياً بجامعة كبرى، وذلك على خلفية اتهامه بنشر تغريدات مسيئة للمجتمع السعودي، ولمغردين آخرين وكتاب ومثقفين، تضمنت القذف والتشهير بهم، نقلاً عن مصادر وفقاً لموقع “سبق”.
وأضافت المصادر إن “الكاتب المعروف قد تم استيقافه، وإحالته لهيئة التحقيق والادعاء العام لاستكمال التحقيقات، واتخاذ الإجراءات النظامية بشأنه، وتم تمديد إيقافه 35 يوماً”.
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