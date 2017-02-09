وصف قائد الحرس الثوري الإيراني، الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بالأخرق، مضيفاً أن الولايات المتحدة الأمريكية نمر من ورق.
وقال اللواء علي جعفري: أنصح القادة الأمريكيين بأن تهديد إيران سيكون عديم الجدوى، بل سيلحق بهم الضرر.
وأضاف جعفري خلال كلمة له في مدينة همدان غربي إيران أن مواجهة إيران ستترتب عليها أخطار حقيقية، مؤكداً أن هناك العديد من المحللين الأمريكيين ينصحون الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترمب بأن إيران تتمتع بموقع يجعلها ترى أمريكا نمراً من ورق، مؤكداً أن على الولايات المتحدة أن تنسى أنها قوة عظمى في العالم.
وتأتي تصريحات جعفري بينما نقلت وكالة رويترز عن مسؤولين أمريكيين، بأن إدارة الرئيس دونالد ترمب تبحث اقتراحا قد يؤدي إلى إدراج الحرس الثوري الإيراني في قائمة التنظيمات الإرهابية.
وقال المسؤولون إنه تم أخذ رأي عدد من الوكالات الأمريكية بشأن مثل هذا الاقتراح الذي سيضاف إن تم تنفيذه إلى الإجراءات التي فرضتها الولايات المتحدة بالفعل على أفراد وكيانات مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني.
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