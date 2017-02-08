يعكف عمال في العاصمة التايلاندية بانكوك على تزيين كل بوصة في عربة ستنقل الملك بوميبون ادولياديج في رحلته الأخيرة، في مهمة عمل قد تستغرق أشهر.
والعربة مصنعة من الخشب وتزين بالذهب والمرايا وتزن 13.7 طنا، ويبلغ طولها 18 مترا وارتفاعها 11.2 مترا وعرضها 4.8 أمتار. وفقا لرويترز.
ويجر العربة 216 رجلا وستحمل الجرة المزخرفة التي تضم رفات الملك إلى موقع إحراق جثث الموتى في ساحة ساناملوانج خارج القصر الملكي.
وتوفي الملك يوم 13 أكتوبر بعد أن أمضى سبعة عقود على العرش، مما أدخل البلاد في حالة حداد تستمر بالنسبة للعديد من التايلانديين لمدة عام. ولم يتحدد بعد موعد حرق جثمانه، لكن ذلك لن يحدث قبل أكتوبر.
وبحسب معتقدات الكثير من التايلدنيين فإن العربة التي تعرف باسم “النصر العظيم” ستعيد الملك إلى الجنة. وبدأت أعمال صيانتها في يناير، ومن المقرر أن تستكمل بحلول سبتمبر.
وبنيت العربة عام 1795 في عهد الملك راما الأول لحرق والده. والملك بوميبون هو راما التاسع في أسرة تشاكري. وخلفه ابنه الملك ماها فاجيرالونجكورن أو راما العاشر.
واستخدمت العربة 25 مرة كان أحدثها عام 2012 لنقل جثمان الأميرة الراحلة بيجاراتانا راجاسودا ابنه عم الملك.
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