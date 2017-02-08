تزين جناح رئاسة الحرمين الشريفين المشارك في الجهة الجنوبية من “جنادرية31” بوثائق ورسائل متبادلة بين النبي -صلى الله عليه وسلم- وعدد من الملوك.
واتسمت الرسالة بصفة وأسلوب الخطاب بالاحترام، والدعوة إلى الله بالتي هي أحسن.
وجاء نص الرسالة التي تسلمها كسرى من رسول الأمة كالتالي: “بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم فارس، سلام على من اتبع الهدى وآمن بالله ورسوله، وشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمداً عبده ورسوله، وأدعوك بدعاء الله، فإني أنا رسول الله إلى الناس كافة لأنذر من كان حياً ويحق القول على الكافرين، فأسلم تسلم، فإن أبيت فإن إثم المجوس عليك” بحسب صحيفة سبق.
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