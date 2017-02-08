ذكرت وسائل إعلامية رسمية صينية اليوم الثلاثاء، أن قرار السماح بإنجاب طفلين الذي اتخذته السلطات الصينية العام الماضي، دفع سيدة في إقليم جوانجدونج إلى إنجاب طفل من جنين مجمد عمره 16 عاما. وأفادت وكالة أنباء الصين الجديدة “شينخوا” بأن السيدة البالغة من العمر 46 عاما، أنجبت طفلا صحيحا في مطلع فبراير الجاري، في أول مستشفى تابع لجامعة “صن يات-سين” في جوانجتشو.
ويشار إلى أن السيدة لديها بالفعل طفل آخر يبلغ من العمر 16 عاما، كانت أنجبته بواسطة تقنية أطفال الانابيب، من نفس مجموعة الاجنة التي تم تجميدها في عام 2000. وبعد أن أنهت الصين العام الماضي سياسة الطفل الواحد التي تتبعها منذ فترة طويلة، جاءت السيدة إلى المستشفى وطلبت أن تحمل مجددا.
وقال شو يانوين، مدير مركز الانجاب في المستشفى لشينخوا: “كان هناك عدد من الامور يتعين التعامل معها عندما طلبت (السيدة) إذابة الاجنة”، مضيفا: “لم يكن من السهل إيقاظ الأجنة المجمدة بسبب تقنيات التجميد”. وأوضح شو لشينخوا أن هناك أكثر من ألف سيدة فوق سن الاربعين جاءت إلى المستشفى العام الماضي لإنجاب المزيد من الأطفال.
وكانت الصين أنهت العام الماضي سياسة الطفل الواحد المثيرة للجدل، والتي ظل معمولا بها منذ عام .1979 ويسمح الان للاسرة بإنجاب طفلين كحد أقصى.
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