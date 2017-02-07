تعرض رئيس الوزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، إلى موقف محرج أمام مقر رئاسة الوزراء البريطانية في العاصمة لندن.
إذ انتظر نتنياهو لفترة من الوقت لدى وصوله أمام بوابة مقر رئاسة الوزراء حيث لم يجد أحدا في استقباله.
ولجأ نتنياهو إلى الوقوف أمام الأبواب وتوزيع ابتسامات مصطنعة للصحافيين من دون أن يخفي امتعاضه من الموقف.
ولاحقا قرر نتنياهو الدخول إلى المقر بشكل يخالف البروتوكولات البريطانية لتخرج بعدها رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي لتصافحه أمام الصحافة قبل بدء اللقاء بينهما.
- الشورى يستجيب للضغوط ويناقش المادة 77 من نظام العمل
- الجوازات تضع هذا الشرط للحصول على تصريح سفر إلى العراق
- الكشف عن سبب إطلاق الحوثيين شائعة سقوط صاروخ في الرياض!
- تعرف على جنسية مشعل النار في الحرم.. ومعلومات عنه لأول مرة!
- قوة أمن الحرم تكشف حقيقة محاولة إحراق الكعبة
- فيديو: شخص يسكب بنزين على الكعبة ويحاول إشعال النار فيها.. ومواطن يكشف التفاصيل!
- توحيد زي الطالبات في جامعة سعودية يثير الجدل
- حساب المواطن: صك الإعالة شرط لاستقلالية المطلقة عن أسرتها في البرنامج
- تسرب غير مسبوق للكوادر الطبية من قطاعات الصحة.. وهذه هي الأسباب
- جزائية مكة تشبه سقوط رافعة الحرم بالخطأ الطبي!