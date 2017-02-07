ذكرت مصادر أن المديرية العامة للجوازات اشترطت أن يكون المتقدم للحصول على تصريح سفر للعراق فوق سن 40 عاماً.
وأضافت المصادر أن الجوازات سمحت للتابعين بالسفر مع أولياء أمورهم دون تحديد سن التابع.
وأشارت إلى أن المديرية حددت مدة التصريح بثلاثة أشهر فقط، ولا يُسمح باستخدامه لأكثر من سفرة إذا حُدّد بسفرة واحدة، كما تنتهي مدة التصريح بانتهاء مدته وإن لم يُستخدم وفقا لصحيفة عكاظ .
يذكر أن المديرية العامة للجوازات أطلقت في شهر ديسمبر الماضي خدمة الحصول على موعد لطالبي إصدار تصريح سفر إلى العراق عبر بوابة “أبشر” الإلكترونية.
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