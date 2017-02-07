تلقت الأجهزة الأمنية بالطائف بلاغًا من إحدى المعلمات، تؤكد فيه تعرضها للتحرش من سائق سعودي عشريني أثناء توصيلها مع زميلاتها إلى المدرسة.
وأكدت المعلمة في البلاغ المقدم أن السائق (سعودي الجنسية) تحرش بها، وهددها بالقتل باستخدام سلاح ناري ما لم تمكنه من نفسها، وفقًا لـ “عكاظ”.
وأوضحت المعلمة أنه قام بإظهار سلاحه الناري من نوع مسدس محاولا الاعتداء عليها بعد أن قام بإيصال بقية المعلمات.
وأحالت الجهات الأمنية بالطائف البلاغ المقدم من المعلمة الأربعينية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام. فيما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط السائق واستدعاءه للتحقيقات.
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