قالت صحيفة محلية أن لاعب الفريق الأول لكرة القدم في نادي الهلال، الدولي سلمان الفرج، أرجأ توقيع عقده الجديد مع ناديه، نظرا لأن الشيكات التي سلمت له من النادي غير مصدقة، إضافة إلى عدم وجود ضمانات بنكية تحفظ حقوقه، وذلك بعد أن وافق على التجديد للهلال لـ4 مواسم جديدة مقابل 28 مليون ريال، أي بواقع 7 ملايين ريال للموسم الواحد، ورفض عروضا مقدمة له من أندية محلية وأخرى خارجية، بمبلغ تجاوز 10 ملايين ريال، لرغبته في الاستمرار في ناديه، بشرط ضمان حقوقه.
ووفقا لـ”الوطن” كانت نقطة الاختلاف على مقدم العقد في السنة الأولى مع استلامه مستحقاته السابقة دفعة واحدة وبشيك مصدق، وقامت إدارة الهلال بتوفير شيكات للاعب، ولكنها غير مصدقة، وباسم عضو شرف بارز وداعم، إلا أن اللاعب أصر على التراجع عن التوقيع إلى حين توافر شروطه.
وأشارت المصادر إلى أن أعضاء شرف بارزين يقومون بمحاولة ثني الفرج عن شروطه، لا سيما في ظل تخوف إدارة النادي من توقيع اللاعب لناد آخر قدم له عرضا بمقدم عقد بمبلغ 10 ملايين ريال يستلمه فور توقيعه ومبلغ 30 مليونا على أربع سنوات بشيكات مصدقة تحفظ حقوقه.
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