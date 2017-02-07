قالت صحيفة محلية أن مواطناً في مدينة أبهاء بمنطقة عسير فاجأ شاباً تقدم لخطبة ابنته الطبيبة باشتراطه مهراً بـ10 ريالات فقط على أن تكون بالعملة الجديدة، وذلك خلافاً للعُرف السائد فيما يتعلق بقيمة المهور في المنطقة.
وكشفت المصادر أن المواطن وهو وكيل لإحدى المدارس بمدينة بأبها أكد أن الهدف من هذا الرقم الرمزي هو التيسير على العريس وكسر التقاليد المكلفة التي تثقل كاهل الشباب وتؤخر زواجهم.
ووفقا لـ”عكاظ” أضافت المصادر أن العريس وهو ابن أخ والد الفتاة، تفاجأ بالأمر، وأعرب عن شكره وتقديره لعمه بهذه اللفتة وهذا التيسير.
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