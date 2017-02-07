قالت مصادر أن ما نشرته ميليشيا الحوثي الانقلابية في اليمن، عن معلومات حول سقوط صاروخ حوثي على مدينة الرياض هي أكاذيب مغرضة ..بحسب مزمز
وكشفت المصادر أن ميليشيا الانقلابيين يعانون حالة من الذعر جراء تعرضهم لضربات عسكرية موجعة من الجيش اليمني وقوات التحالف، ما دفع قادتهم لإطلاق تلك الأكاذيب لرفع معنوياتهم وفقاً لقناة “الإخبارية”.
وأضافت المصادر أن قوات التحالف شنت أمس (الإثنين) غارات جوية على مواقع وتجمعات للانقلابيين قبالة مدينة ميدي وأصابت أهدافها بدقة، وشوهدت ألسنة الدخان تتصاعد من المكان.
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