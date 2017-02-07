ذكرت مصادر صحفية أن أحد الأشخاص قام بسكب مادة مشتعلة على ستار الكعبة وحاول اشعال النار فيها، وروى مواطن التفاصيل قائلاً: ‘‘كنت في الطواف قبل الركن اليماني، ورأيت شخصًا يرش على ستار الكعبة مادة، ووقفت لأتحقق منها‘‘.
وأضاف المواطن غازي دوريش وفقا لموقع «تواصل»: شاهدت بيد الشخص قارورة كبيرة بها بنزين أحمر، قبل سكبه على الستار، وكان يتعدى على سيادة المملكة بالسب والشتم، أثناء سكب المادة ويقول: ‘‘أنتم اتخذتم هذه الكعبة ستاراً لكم، وأنا لازم أحرق هذه الكعبة، وبيده الأخرى ولاعة، كان يهم ياستخدامها في إشعال الكعبة‘‘.
وأكد درويش، لم أتمالك نفسي حينها وأمسكت به لكنه حاول مقاومتي وأصابني في يدي اليمنى، وساعدني شخص آخر حتى تمكنا من السيطرة عليه، وفي لحظات جاء رجال الأمن وقبضوا عليه واستلموا مني مادة البنزين.